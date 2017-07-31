Лейла Алиева: Завоевать любовь людей - большое счастье

31 июля 2017 00:20 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - В четвертый день фестиваля "Жара" во время прохода по красной дорожке ведущие пригласили к микрофону находившуюся среди почетных гостей музыкального праздника вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву.

Лейла Алиева ответила на несколько вопросов ведущих.

Ведущая: Все, гости Азербайджана, гости Баку ждут, когда начнется мероприятие. Посмотрите, как вас все любят, вам всегда так аплодируют. Просто все желают пообщаться, сделать фотографии. Скажите, как вы справляетесь с такой огромной любовью?

Лейла Алиева: Спасибо за эти слова. Это такое большое счастье.

Ведущая: У вас потрясающие стихи. Я перелистала ваш инстаграм, много очень прочитала. Что вас вдохновляет?

Лейла Алиева: Жизнь, любовь, красота - все.

Ведущая: Поэтому вы так светитесь? Красивый человек красив во всем. Спасибо большое.

Лейла Алиева: Спасибо. Желаю прекрасного вечера всем.

Azernews Newspaper
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