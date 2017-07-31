В парке Центра Гейдара Алиева прошел турнир «Моя шахматная семья» (ФОТО)

31 июля 2017 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в конце прошлой недели прошел турнир «Моя шахматная семья». В соревновании участвовали 50 команд, в целом 100 человек.

После регистрации участники приступили к игре. Каждая команда состояла из двух человек: капитан (в возрасте до 14 лет) и один из членов его семьи. В качестве членов семьи участвовали сестры, братья, мамы, папы, дедушки и бабушки.

Самому юному участнику турнира было шесть, самому взрослому – 75 лет.

Турнир, который был проведен в соответствии с правилами быстрых шахмат, состоял из пяти туров. Капитаны команд встречались друг с другом, член семьи одной команды - с членом семьи команды соперника. Общее количество очков, заработанных каждым участником, было засчитано как очко команды, и команды, набравшие наибольшее количество очков, были объявлены победителями турнира.

Первое место заняла команда Сабины Рзалы (отец - Сулейман Рзалы), второе место - команда Мирфамиля Сеидли (брат - Мирмовсум Сеидли), третье место - команда Исмаила Магомеда (отец - Фарман Исмаил).

Поскольку команды Тофига Абдуллаева (дедушка - Мехманага Гулиев) и Рафаэля Байрамлы (отец - Араз Байрамов) набрали одинаковое количество очков, каждая из команд была удостоена четвертого места.

Занявшие первые три места команды были удостоены медалей и сертификатов, занявшие четвертое место - награждены сертификатами.

За турниром наблюдали судья международной категории Улькер Умудова и преподаватели шахматного клуба «Аг ат» (Ağ At).

Мероприятие было проведено с целью пропаганды и развития шахмат в стране, эффективного проведения досуга детьми и молодежью, любителями шахмат.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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