Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева стала почетным гостем музыкального фестиваля «Жара-2017»

Четвертый, заключительный день Международного музыкального фестиваля «Жара-2017» был посвящён творчеству заслуженного артиста России Григория Лепса.

Среди почетных гостей музыкального вечера находилась и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Во время концерта Лейла Алиева ответила на вопросы ведущих «Жары» Яны Чуриковой и Максима Галкина.

Ведущая напомнила о том, что Лейла Алиева много делает для того, чтобы культуру Азербайджана узнали во всем мире, спросила ее мнение о значении этого фестиваля.

Лейла Алиева сказала: «Это прекрасный фестиваль. Здесь столько любви, такая энергия, столько доброты и веселья. Столько прекрасных артистов, гостей. Это огромная радость …. Конечно же, я хочу поблагодарить всю нашу молодежь и наших гостей. Потому что эту атмосферу создаем мы вместе. Спасибо всем. Пусть каждый день будет у нас такой счастливый.

Ведущий: Я думаю, что все эти качества, о которых ты говорила, идут от тебя в том числе, как от идейного вдохновителя фестиваля.

Лейла АЛИЕВА: От нас.

Ведущий: Да, совершенно верно. Спасибо, Лейла».

На вечере сначала на сцену вышли Лев Лещенко и Жасмин. Выступивший затем Николай Басков, напомнил, что в фестивальные дни были проведены творческие вечера Аллы Пугачевой и Софии Ротару, исполнил песни из их репертуара.

После выступлений Лолиты и Наргиз особую теплоту вечеру придали дуэты, исполненные EMINом с Александром Маршаллом, Сергеем Лазаревым и Димой Биланом. Отметив, что счастлив участвовать в «Жаре», Сергей Лазарев выразил уверенность в том, что следующий фестиваль также будет грандиозным.

Затем на сцену вышла Светлана ЛОБОДА. Она сказала, что дня нее честь находиться в Баку, выступать на сцене «Жары». «Эти четыре дня были великолепными. Большое спасибо за гостеприимство», - сказала Светлана ЛОБОДА.

Исполнив всеми любимые песни, Вахтанг Кикабидзе отметил, что в Советском Союзе не было второго такого прекрасного города, как Баку.

На концерте также выступили Стас Михайлов, группы IOWA и MBAND, Диана Арбенина, Сосо Павлиашвили и Слава. Стас Михайлов выразил надежду, что «Жара» станет традиционной.

После дуэта Мири Юсиф и Роя на сцену под бурные аплодисменты вышел и исполнил свои лучшие хиты виновник торжества Григорий Лепс. Онтакже спел дуэтом с Александром Маршалом, Сосо Павлиашвили, Дианой Арбениной, Димой Биланом, Владимиром Пресняковым, EMINом, Валерием Меладзе и Сергеем Лазаревым.

В заключение на сцену вышли организаторы фестиваля EMIN, Григорий Лепс и Сергей Кожевников.

EMIN в очередной раз выразил признательность за поддержку в организации фестиваля Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту госпоже Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Вечер завершился фейерверком.

Таким образом, завершился Международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», на протяжении четырёх дней даривший зрителям незабываемые впечатления. За минувшие четыре дня, в буквальном смысле слова, публика чувствовала настоящую «Жару», испытала радость от этого музыкального праздника. Фестиваль «Жара» этого года продемонстрировал большую заинтересованность не только жителей азербайджанской столицы, но и меломанов со всех уголков мира.

Число участников фестиваля «Жара», организованного общими усилиями певца и композитора EMINа, заслуженного артиста Григория Лепса и учредителя премий «Русского радио» и «Золотой граммофон» Сергея Кожевникова, увеличилось, что свидетельствует о повышенном интересе к празднику музыки. Если в прошлом году в Баку прибыла делегация из 500 человек, в состав которой вошли артисты, музыканты, хореографы и пр., то в этом году их было 800.

В рамках фестиваля прошли творческие вечера Аллы Пугачевой, Софии Ротару и Григория Лепса. Выступили звезды российской эстрады Филип Киркоров, А’Студио, Светлана ЛОБОДА, Валерий Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Дима Билан, Николай Басков, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Диана Арбенина, Александр Панайотов, Слава, Лолита и другие.