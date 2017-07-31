Международные соревнования организуются в Азербайджане на высоком уровне - украинский спортсмен

БАКУ /Trend/ - В Бакинском стрелковом центре созданы все условия для спортсменов, и мы очень довольны уровнем организации соревнований, сказал в понедельник Trend золотой призер соревнований по стрельбе в Баку, спортсмен из Украины Володимир Пастернак.
По его словам, Азербайджан организует международные соревнования на высоком уровне.
"Я уже во второй раз участвую на соревнованиях, организованных в Азербайджане. До этого принимал участие на Кубке мира по стрельбе в Габале. Оба соревнования были организованы на высоком уровне", - сказал он.
Украинский спортсмен отметил, что ему очень нравится в Азербайджане.
Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.
(Автор: Эльчин Мехтиев)