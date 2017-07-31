Международные соревнования организуются в Азербайджане на высоком уровне - украинский спортсмен

31 июля 2017 23:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском стрелковом центре созданы все условия для спортсменов, и мы очень довольны уровнем организации соревнований, сказал в понедельник Trend золотой призер соревнований по стрельбе в Баку, спортсмен из Украины Володимир Пастернак.

По его словам, Азербайджан организует международные соревнования на высоком уровне.

"Я уже во второй раз участвую на соревнованиях, организованных в Азербайджане. До этого принимал участие на Кубке мира по стрельбе в Габале. Оба соревнования были организованы на высоком уровне", - сказал он.

Украинский спортсмен отметил, что ему очень нравится в Азербайджане.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Баку – музыка без границ – Диана Арбенина на фестивале "ЖАРА" (ФОТО)
Звёздный мир 30 июля 13:08
В Баку стартует десятый день соревнований Чемпионата Европы по стрельбе
Общество 30 июля 07:59
Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке
Другие страны 29 июля 16:54
Российские стрелки победили на Чемпионате Европы в Баку
Общество 29 июля 15:25
В соревновании по стрельбе из ружья на 300 метров среди женщин победу одержала шведская спортсменка
Общество 29 июля 11:22
В Баку стартовал девятый день соревнований Чемпионата Европы по стрельбе
Общество 29 июля 10:46
Бакинский центр по стрельбе обладает всеми условиями для проведения соревнований - датский стрелок
Общество 29 июля 10:33
Болгарка одержала победу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Общество 28 июля 16:04
Спортсменка из Дании: Азербайджан организует международные соревнования без всяких проблем (ФОТО)
Общество 28 июля 15:31
Азербайджан на высоком уровне проводит международные соревнования - норвежский спортсмен (ФОТО)
Общество 28 июля 14:28
Потрясающий фестиваль "ЖАРА" в Баку – день первый. Фейерверк ярких эмоций! (ФОТО)
Звёздный мир 28 июля 11:40
Состоялось грандиозное открытие летнего фестиваля "ЖАРА" в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 27 июля 23:07
SOCAR импортировала свыше 10 тысяч тонн авиатоплива из Саудовской Аравии
Энергетика 27 июля 16:01
Беларусь и Украина рассчитывают увеличить товарооборот вдвое
Беларусь 24 июля 11:28
Белорусско-украинский бизнес-форум открылся в Киеве
Беларусь 21 июля 10:59
На Украине взорвался инженерный боеприпас, ранены восемь солдат
Другие страны 20 июля 20:06
Украина построит для Казахстана самолет Ан-74
Казахстан 14 июля 10:59
SOCAR добилась отмены решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе
Энергетика 13 июля 17:59