Габала: На Международном музыкальном фестивале прозвучали произведения европейских и азербайджанских композиторов

31 июля 2017 22:12 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - В понедельник на IX Габалинском Международном музыкальном фестивале состоялся очередной камерный концерт с участием известных азербайджанских музыкантов.

В третий день фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга», выступили преподаватель Бакинской музыкальной академии, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фаган Гасанли, музыкант Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли, президентский стипендиат Мамед Раджабли (кларнет), обладатель Гран-при студенческого фестиваля «Сары гялин» Айдан Гулиева (сопрано), лауреат международных конкурсов, удостоенный специальной премии Фонда Гейдара Алиева, Талех Яхьяев (баритон) и художественный руководитель ансамбля барочной музыки «D ACCORDO» Илаха Садыгзаде (фортепиано).

На концерте прозвучали произведения «Ночные бабочки», «Печальные птицы» М.Равеля, «Не обманись» С.Прокофьева, ноктюрн из «Легенды о любви» А.Меликова, «Ария куклы» из оперы «Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха, «Сон» С.Рахманинова, «Azərbaycan elləri» Ф.Амирова, ария Гасан хана из оперы «Кероглу» У.Гаджибейли, «Эпиталама» из оперы «Нерон» А.Рубинштейна, «Ey Vətən» Э.Ибрагимовой, «Посвящение» А.Юсифовой.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Выступление Baku Chamber Orchestra в Габале было встречено аплодисментами
Общество 31 июля 22:53
На камерном концерте квартета “Furioso” в Габале прозвучали произведения европейских композиторов
Общество 30 июля 20:41
Сегодня состоится официальное открытие IX Габалинского международного музыкального фестиваля
Общество 30 июля 14:31
"Виртуозы Киева" выступили в Балакене (ФОТО)
Культура 12 августа 2016 11:19
Успешно завершился VIII Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Культура 6 августа 2016 09:37
Состоялась церемония награждения победителей IV Международного конкурса молодых пианистов
Культура 6 августа 2016 09:34
Вечер фортепианной музыки в Габале (ФОТО)
Культура 6 августа 2016 09:28
Первая леди Мехрибан Алиева очень много сделала для всей культуры Азербайджана - прима мировой оперной сцены Номеда Казлаус (ВИДЕО, ФОТО)
Общество 5 августа 2016 11:26
Камерный оркестр "Виртуозы Киева" выступил в Габале под управлением дирижера Гиля Шохата (ФОТО)
Культура 5 августа 2016 09:38
В Габале состоялся концерт камерной музыки (ФОТО)
Культура 5 августа 2016 09:33
В Габале прозвучали произведения Иоганнеса Брамса (ФОТО)
Культура 4 августа 2016 09:13
Камерный оркестр "Виртуозы Киева" - на сцене Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Культура 4 августа 2016 09:12
В Габале состоялся концерт кубинского ансамбля Jovenes Clasikos Del Son (ФОТО)
Культура 3 августа 2016 09:17
На Международном музыкальном фестивале были исполнены произведения азербайджанских и европейских композиторов (ФОТО)
Культура 2 августа 2016 09:24
Грандиозный вечер мугама на Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Культура 2 августа 2016 09:18
Габала готовится к Международному музыкальному фестивалю
Культура 27 июля 2016 15:08
Известные музыканты восхищены Габалинским международным фестивалем
Интервью 3 августа 2015 10:36
VII Габалинский международный музыкальный фестиваль, запомнившийся своей грандиозностью, завершился фейерверком (ФОТО)
Общество 31 июля 2015 23:56