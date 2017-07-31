Выступление Baku Chamber Orchestra в Габале было встречено аплодисментами

31 июля 2017 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Успешно продолжается IX Габалинский Международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга».

31 июля на открытой сцене, установленной перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева в городе Габала, состоялся концерт камерного оркестра Baku Chamber Orchestra Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Дирижер – заслуженный деятель искусств, Президентский стипендиат Фуад Ибрагимов. На концерте прозвучали музыкальные произведения «Наварра» П.Сарасате, «Лето» из цикла «Времена года» А.Вивальди, «Низами» Ф.Амирова, симфония «Море» Ф.Бадалбейли, «Plink Plank Plunk» Л.Андерсона, «Гайтагы» Ниязи.

Выступление Baku Chamber Orchestra было встречено аплодисментами зрителей.

Затем на концерте выступила солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, ханенде Арзу Алиева. Ей аккомпанировали заслуженный артист Этибар Гасымбейли (гармонь) и юный музыкант Ниджат Масимов (балабан). На музыкальном вечере прозвучали азербайджанские народные песни «Gəl bizə», «Sarı gəlin», «Qaragilə». Затем был исполнен азербайджанский народный танец «Узундере».

Azernews Newspaper
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