В Азербайджане объявлены результаты конкурса по замещению вакантных мест в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные плановые места в резидентуру на 2017-2018 учебный год, говорится в сообщении Центра, распространенном во вторник.

Для участия в конкурсе с заявлениями обратились 13 кандидатов, 11 из которых поступили в резидентуру.

Поступившие должны пройти регистрацию, представив 2 и 3 августа в минздрав требуемые документы.

Непрохождение кандидатом регистрации за указанный период будет расценено как отказ от учебы по специальности, на которую он был зачислен, и кандидат будет исключен из списка поступивших.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)