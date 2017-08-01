Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 84 млн манатов

1 августа 2017 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 августа текущего года, на манатном счету Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана аккумулировано свыше 84 миллионов манатов, на долларовом - более 212,873 тысяч долларов, в европейской валюте – 8036 евро, а на рублевом счету – 5 000 рублей, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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