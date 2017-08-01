Милош Славичек стал чемпионом Европы по стрельбе

1 августа 2017 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Победителем индивидуальных соревнований по стрельбе на круглом стенде среди мужчин в рамках проходящего в Баку чемпионата Европы стал чех Милош Славичек.

Чешский спортсмен, набрав 54 (11) очка, занял первое место.

Серебряная медаль досталась итальянскому спортсмену Габриэлю Россетти, показавшему результат 54 (9) очка.

Шведский стрелок Стефан Нильсон, набрав 43 очка, выиграл бронзовую медаль.

Сегодня в Баку завершился 12-й день соревнований чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2017.

Во вторник в Бакинском стрелковом центре проходят соревнования по стрельбе из стандартной винтовки на дистанцию 300 метров среди мужчин, соревнования по стрельбе по движущимся целям на дистанцию 50 метров, квалификационные соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

Azernews Newspaper
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