В Габале состоялся концерт известных музыкантов из Азербайджана, Израиля и США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Город Габала успешно принимает Международный музыкальный фестиваль. Этот музыкальный праздник стал уже прекрасной традицией, своей грандиозностью завоевал глубокое уважение зарубежных и местных музыкантов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиева уже несколько лет активно поддерживают проведение этого музыкального фестиваля в живописном уголке нашей республики - Габале. Этот международный музыкальный фестиваль является свидетельством того, что в нашей стране придается большое значение мультикультуральным ценностям.

В рамках фестиваля 1 августа в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в городе Габала состоялся концерт известных музыкантов Азербайджана, Израиля и США. На нем выступили известные музыканты – директор Азербайджанской государственной филармонии, профессор Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), концертмейстер Иерусалимcкого симфонического оркестра, преподаватель Иерусалимской консерватории, известная скрипачка Жанна Гандельман, один из художественных руководителей фестиваля, музыкальный руководитель оркестра «Виртуозы Киева», дирижер Иерусалимского симфонического оркестра, всемирно известный виолончелист Дмитрий Яблонский, преподаватель Музыкальной академии «Buchman-Mehta» в Тель-Авиве, консерватории Садна, валторнист Михаил Слаткин, которые исполнили произведения Иоганна Брамса, Фикрета Амирова, Сергея Рахманинова.

Молодые азербайджанские пианисты Саида Тагизаде, Эльхан Нифтиев и скрипачка Рена Рагимова исполнили на концерте произведения европейских композиторов. Выступления музыкантов были встречены зрителями бурными аплодисментами.

IX Международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга», продлится до 3 августа.