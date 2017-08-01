Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в гостях был сильнее "Шерифа" из Молдовы (ВИДЕО)

1 августа 2017 22:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА в ответной встрече встретился с клубом "Шериф" Тирасполь из Молдовы.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Карабаха".

Первый гол во встрече на 45+3 минуте забил Дино Ндлову. На 87-й минуте Мичел забил второй гол агдамского клуба. На 94-й минуте нападающий хозяев Бадабанга забил с пенальти - 2-1.

Таким образом, "Карабах" пройдя третий квалификационный этап Лиги Чемпионов УЕФА по футболу пробился в раунд плей-офф.

Azernews Newspaper
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