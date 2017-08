Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в гостях был сильнее "Шерифа" из Молдовы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА в ответной встрече встретился с клубом "Шериф" Тирасполь из Молдовы.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Карабаха".



Первый гол во встрече на 45+3 минуте забил Дино Ндлову. На 87-й минуте Мичел забил второй гол агдамского клуба. На 94-й минуте нападающий хозяев Бадабанга забил с пенальти - 2-1.

Таким образом, "Карабах" пройдя третий квалификационный этап Лиги Чемпионов УЕФА по футболу пробился в раунд плей-офф.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4