Шведы завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате Европы по стрельбе в Баку

БАКУ /Trend/ - Победителем в индивидуальной борьбе на соревновании по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров среди мужчин, в ходе проводимого в Баку чемпионата Европы по стрельбе, стал представитель Швеции Джеспер Найберг (Jesper Nyberg).

Набрав 591 очков, он поднялся на высшую ступень пьедестала. Его соотечественник Эмиль Мартинссон (Emil Martinsson) завоевал серебряную медаль, набрав 589 очков.

Чешский стрелок Бедрич Йонас (Bedriç Jonas) и россиянин Михаил Азаренко стали обладателями бронзовых медалей, набрав 586 очков каждый.

В Баку в среду стартовал 13-й день соревнований чемпионата Европы по стрельбе.

Сегодня в Бакинском центре по стрельбе пройдут соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит, смешанные команды), а также по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров среди мужчин и юниоров.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)