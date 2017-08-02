Шведы завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате Европы по стрельбе в Баку

2 августа 2017 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Победителем в индивидуальной борьбе на соревновании по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров среди мужчин, в ходе проводимого в Баку чемпионата Европы по стрельбе, стал представитель Швеции Джеспер Найберг (Jesper Nyberg).

Набрав 591 очков, он поднялся на высшую ступень пьедестала. Его соотечественник Эмиль Мартинссон (Emil Martinsson) завоевал серебряную медаль, набрав 589 очков.

Чешский стрелок Бедрич Йонас (Bedriç Jonas) и россиянин Михаил Азаренко стали обладателями бронзовых медалей, набрав 586 очков каждый.

В Баку в среду стартовал 13-й день соревнований чемпионата Европы по стрельбе.

Сегодня в Бакинском центре по стрельбе пройдут соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит, смешанные команды), а также по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров среди мужчин и юниоров.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Команда Азербайджана вышла в полуфинал на чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 17:09
В Баку стартовал 13-ый день соревнований чемпионата Европы по стрельбе
Общество 10:25
Милош Славичек стал чемпионом Европы по стрельбе
Общество 1 августа 20:05
Сборная Швеции стала победителем чемпионата Европы по стрельбе в Баку
Общество 1 августа 14:37
Австриец завоевал «золото» по стрельбе из стандартной винтовки на чемпионате Европы в Баку
Общество 1 августа 14:15
Французский стрелок: На проводимом в Азербайджане чемпионате Европы по стрельбе для участников созданы все условия
Общество 31 июля 19:19
Вице-президент: Азербайджан на высоком уровне организовал чемпионат Европы по стрельбе
Общество 31 июля 15:42
Интересные кадры с чемпионата Европы по стрельбе в Баку (ФОТО)
Общество 31 июля 14:16
Эстонский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 31 июля 14:12
Французский спортсмен завоевал “золото” на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 31 июля 13:36
В Баку стартует 11-й день соревнований Чемпионата Европы по стрельбе
Общество 31 июля 09:42
Латвийский спортсмен завоевал "золото" на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 29 июля 12:21
Немецкая спортсменка взяла “золото” на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 28 июля 15:28
7 азербайджанских спортсменов подключились к борьбе на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку (ФОТО)
Общество 28 июля 12:11