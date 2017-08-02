Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля (ФОТО)

2 августа 2017 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Очередной камерный концерт, организованный 2 августа в рамках IX Габалинского Международного музыкального фестиваля, запомнился интересными исполнениями.

Выступившие на сцене молодые музыканты Азербайджана – лауреат ряда международных конкурсов, имя которого внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, Президентский стипендиат, в настоящее время получающий образование в итальянском городе Озимо Магеррам Гусейнов (баритон), продолжающий обучение в Академии «La Scala» в Милане Азер Рзазаде (тенор), 9-летний член детского хора Академии «La Scala» итальянец Джанлуиджи Сартори (тенор) и солистка Международной музыкальной академии имени Е.Образцовой Эльнара Мамедова (сопрано) исполнили произведения Дж.Пуччини, Г.Генделя, А.Меликова, А.Зейналлы и Ф.Бадалбейли.

Аккомпанировал музыкантам на фортепиано победитель международных конкурсов, выпускник Братиславского университета музыки и исполнительского искусства Мушфиг Гулиев.

Концерт, подаривший незабываемые мгновения зрителям, был встречен аплодисментами.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Выступление Baku Chamber Orchestra в Габале было встречено аплодисментами
Общество 31 июля 22:53
Габала: На Международном музыкальном фестивале прозвучали произведения европейских и азербайджанских композиторов
Общество 31 июля 22:12
На камерном концерте квартета “Furioso” в Габале прозвучали произведения европейских композиторов
Общество 30 июля 20:41
Сегодня состоится официальное открытие IX Габалинского международного музыкального фестиваля
Общество 30 июля 14:31
"Виртуозы Киева" выступили в Балакене (ФОТО)
Культура 12 августа 2016 11:19
Успешно завершился VIII Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Культура 6 августа 2016 09:37
Состоялась церемония награждения победителей IV Международного конкурса молодых пианистов
Культура 6 августа 2016 09:34
Вечер фортепианной музыки в Габале (ФОТО)
Культура 6 августа 2016 09:28
Первая леди Мехрибан Алиева очень много сделала для всей культуры Азербайджана - прима мировой оперной сцены Номеда Казлаус (ВИДЕО, ФОТО)
Общество 5 августа 2016 11:26
Камерный оркестр "Виртуозы Киева" выступил в Габале под управлением дирижера Гиля Шохата (ФОТО)
Культура 5 августа 2016 09:38
В Габале состоялся концерт камерной музыки (ФОТО)
Культура 5 августа 2016 09:33
В Габале прозвучали произведения Иоганнеса Брамса (ФОТО)
Культура 4 августа 2016 09:13
Камерный оркестр "Виртуозы Киева" - на сцене Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Культура 4 августа 2016 09:12
В Габале состоялся концерт кубинского ансамбля Jovenes Clasikos Del Son (ФОТО)
Культура 3 августа 2016 09:17
На Международном музыкальном фестивале были исполнены произведения азербайджанских и европейских композиторов (ФОТО)
Культура 2 августа 2016 09:24
Грандиозный вечер мугама на Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Культура 2 августа 2016 09:18
Габала готовится к Международному музыкальному фестивалю
Культура 27 июля 2016 15:08
Известные музыканты восхищены Габалинским международным фестивалем
Интервью 3 августа 2015 10:36