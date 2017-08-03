Граждане Азербайджана чувствуют себя одними из наиболее защищенных - Gallup

3 августа 2017 00:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Граждане Азербайджана чувствуют себя одними из наиболее защищенных среди других стран СНГ, передает агентство UzDaily со ссылкой на данные американской компании Gallup.

Компания Gallup опросила 136 тыс. жителей более 135 стран мира относительно уровня преступности в районах их проживания и надежности работы местных правоохранителей. Полученные данные легли в основу подготовленного организацией «Всемирного индекса закона и порядка».

Согласно данным опроса, Сингапур занял первое место в мире с 97 баллами, на втором месте с 95 баллам расположился Узбекистан.

Второе место среди стран СНГ занял Туркменистан с индексом 91 баллов (4 место в мире). Азербайджан и Грузия заняли третье место среди стран СНГ с индексом 87 баллов каждая.

Индекс Таджикистана по итогам 2016 года составил 86 баллов, Армении – 82, Казахстана – 79, Беларуси – 77, Кыргызстана – 74, Россия – 74 и Украина – 68 баллов.

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