Завтра в Азербайджане сохранится солнечная погода

3 августа 2017 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в некоторых местах полуострова ожидается кратковременный дождь, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 33-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 21-26, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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