В рамках «Кубка моря - 2017» в Баку состоялась жеребьевка (ФОТО)

3 августа 2017 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведена жеребьевка по выполнению этапов и эпизодов конкурса «Кубок моря - 2017», проводимого в Баку в рамках Армейских международных игр – 2017, говорится в сообщении минобороны, распространенном в четверг.

По итогам жеребьевки была определена очередность команд по выполнению эпизодов №2, №3, №4, №5 и №6.

К выполнению эпизода №2 «Стрельба по воздушной цели» первым приступит Россия, вторым - Азербайджан, третьим – Казахстан и четвертым - Иран.

К выполнению эпизода №3 «Стрельба по плавающей мине» первым приступит Казахстан, вторым - Азербайджан, третьим – Иран и четвертым - Россия.

К выполнению эпизода №4 «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» первым приступит Казахстан, вторым - Россия, третьим – Иран и четвертым - Азербайджан.

К выполнению эпизода №5 «Состязание по использованию спасательных средств» первым приступит Россия, вторым - Казахстан, третьим – Иран и четвертым - Азербайджан.

К выполнению эпизода №6 «Постановка корабля на якорь и бочку» первым приступит Россия, вторым - Иран, третьим – Казахстан и четвертым - Азербайджан.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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