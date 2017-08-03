При поддержке Фонда Гейдара Алиева воспитанники бакинских детдомов побывали в Москве (ФОТО)

3 августа 2017 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева для группы воспитанников бакинских детдомов номер 1, 2 и 3 была организована программа летнего отдыха в Москве.

За время поездки с 26 июля по 3 августа дети и подростки из Баку в возрасте 8-13 лет, ставшие гостями российского Центра помощи семейному воспитанию «Наш дом», посетили различные живописные места Москвы, приняли участие в программах отдыха и развлекательных программах. Школьники посетили Московский зоопарк, ознакомившись с одним из старинных зоопарков Европы. Воспитанники бакинских детдомов также побывали на Поклонной горе. Гостям была предоставлена обширная информация об истории парка.

Побывавшие на смотровой площадке в комплексе "Moskva City" школьники осмотрели отсюда прекрасную панораму города.

Посещение Красной площади и Александровского сада также оставило у детей приятные впечатления. Маленькие гости побывали и на речной прогулке. Шоу морских животных в основном океанариуме России – Москвариуме – вызвало у них большой интерес. Все прогулки, сопровождаемые интересной и всесторонней информацией об исторических, и современных туристических местах, оставили у детей приятные впечатления.

Попробовав блюда русской кухни на пикнике, организованном Центром «Наш дом», дети приготовили на Вечере азербайджанской кухни плов, долму, кутабы и другие вкусные блюда национальной кухни.

Отметив удовлетворение интересной культурной и развлекательной программой, дети выразили признательность Фонду Гейдара Алиева за организацию поездки и Центру «Наш дом» за проявленное теплое гостеприимство. Особо была отмечена роль президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президента Лейлы Алиевой в формировании воспитанников детдомов, окружении их семейной любовью. Было подчеркнуто, что детские дома окружены постоянной заботой и поддержкой Фонда, и что образованию, организации досуга детей, лишенных родительской опеки, придается особое значение.

Программа, организованная в этот раз Фондом Гейдара Алиева, создала возможность для прекрасного отдыха, расширения мировоззрения детей и нахождения новых друзей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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