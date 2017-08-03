На габалинской сцене состоялся заключительный камерный концерт

3 августа 2017 23:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - IX Габалинский международный музыкальный фестиваль, который вот уже шестой год радует любителей классической музыки, близится завершению.

На состоявшемся в четверг в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева заключительном концерте камерной музыки выступили пианисты – директор Азербайджанской государственной филармонии Мурад Адыгезалзаде, председатель жюри Габалинского международного конкурса пианистов Оксана Яблонская (Россия), художественный руководитель Музыкального фестиваля Дикбюри в США Стефан Деиц и профессор итальянской Международной музыкальной академии «Л.Пероси» Анна Серова (виола).

Участники фестиваля и зрители в живом исполнении знаменитых музыкантов наслаждались бессмертными произведениями европейских композиторов Шуберта, Брамса, Форе, Гершвина.

Azernews Newspaper
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