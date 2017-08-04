Сильная жара установится в Азербайджане до 10 августа

БАКУ /Trend/ - Синоптики предупреждают о надвигающейся жаре с 5 по 10 августа, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

С 5 августа до конца первой декады на территории Азербайджана установится жаркая погода, максимальная температура будет 35-40, в Нахчыванской АР и низменных районах в отдельные дни ожидается 43, в горных районах 29-34 градуса тепла.

С 5 августа до конца первой декады в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура составит 35-39, в отдельные дни 41 градус тепла.

С 5 по 10 августа на Абшеронском полуострове на фоне преобладания слабых ветров, а в отдельные часы безветренной и душной погоды ожидается дискомфорт от высокой температуры, что будет неблагоприятно для большинства населения и для метеозависимых людей.

В эти дни не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе в дневные часы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)