За загрязнение воздуха в Баку оштрафованы 160 автомобилей

БАКУ /Trend/ - На экологическом посту Баку в рамках месячника «Чистый воздух» был проведен осмотр свыше 100 транспортных средств, сказал в пятницу Trend начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку МВД, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, осмотр автомобилей проводился в первую половину дня.

Он отметил, что угарный газ 16 задержанных автомобилей превышал норму, поэтому в их отношении были составлены административные протоколы.

По словам Асадова, за четыре дня месячника – с 1 по 4 августа на экологическом посту были составлены протоколы в отношении 160 автомобилей.

Отметим, что с 1 по 31 августа Управление государственной дорожной полиции ГУП Баку МВД совместно с министерством экологии и природных ресурсов проводят на территории республики месячник «Чистый воздух», нацеленный на пресечение загрязнения атмосферы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)