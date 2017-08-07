За незаконное проживание в Азербайджане задержано 13 иностранцев

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) в связи с незаконным проживанием на территории Азербайджана, за последнюю неделю были задержаны по пять граждан Пакистана и Индии и по одному гражданину Филиппин, Турции и Казахстана, говорится в сообщении службы, распространенном в понедельник.

Пять граждан Пакистана прибыли в страну по электронным визам, однако по истечении срока их действия они стали незаконными мигрантами.

Один из задержанных граждан Индии, пообещав четырем пакистанцам получить разрешение на временное проживание и на трудовую деятельность в Азербайджане, способствовал тому, что они стали незаконными мигрантами. Двое из них обратились в Службу за получением разрешения на временное проживание в качестве директора ООО «Singh Company» и замдиректора ООО «Singhs and İndian» соответственно. Однако их обращение не было удовлетворено из-за отсутствия деятельности упомянутых компаний, но они не покинули страну, и были задержаны.

Кроме того, учитывая вероятность привлечения гражданина Филиппин к принудительному труду, материалы были направлены в Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД.

Также было установлено, что задержанная гражданка Казахстана Лариса Варфоломеева незаконно проживала на территории страны с 1994 года, а гражданин Турции Али Гюнеш – с 2015 года.

Лица, помещенные в Центр содержания незаконных мигрантов Баку, были привлечены к соответствующей административной ответственности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)