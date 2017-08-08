Генпрокуратура Азербайджана: Возбуждено уголовное дело в связи с провокационными действиями Армении

8 августа 2017 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов с нападением на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана по факту осколочных ранений жителя села Гаралар Товузского района Юсибова Рамиля Сабир оглу (2004 года рождения), ведется следствие, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, распространенном во вторник.

В сообщении говорится, что ВС Армении, расположенные на оккупированных территориях Азербайджана, вновь продолжив провокационные действия, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий прифронтовые позиции ВС Азербайджана и территории, где проживает мирное население, грубо нарушив тем самым требования норм международного гуманитарного права.

Седьмого августа около 20:00 армянские воинские части, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничное с Арменией село Гаралар Товузского района, совершили очередную провокацию с целью намеренного уничтожения мирного населения.

В результате житель села Гаралар Юсибов Рамиль Сабир оглу (2004 года рождения), возвращаясь с покоса, получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Арестован фигурант резонансного ДТП в Баку
Общество 7 августа 11:37
В Баку арестованы лица, продававшие квартиры от имени Госагентства жилищного строительства
Общество 27 июля 18:00
За незаконную вырубку деревьев в Баку арестован глава компании
Общество 27 июля 17:36
Бывший председатель ликвидированного в Азербайджане банка объявлен в международный розыск
Бизнес 26 июля 16:11
Генпрокуратура и МВД Азербайджана расследуют жестокое убийство членов семьи, совершенное отцом семейства
Происшествия 24 июля 18:43
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки 108 деревьев
Общество 24 июля 18:20
В Баку арестован глава компании, присвоивший более 10 миллионов манатов кредитных средств
Происшествия 21 июля 14:40
В Азербайджане арестован директор отеля
Общество 12 июля 12:45
Задержан автохулиган, нанесший телесные повреждения водителю автобуса в Баку
Происшествия 12 июля 10:21
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с провокационными действиями Армении
Нагорно-карабахский конфликт 5 июля 10:17
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания Центра отдыха в Баку - генпрокуратура
Происшествия 13 апреля 11:52
Азербайджан возбудил уголовное дело в отношении иностранных компаний, работающих на оккупированных территориях
Общество 4 марта 13:25
Арестован главврач Бакинского наркодиспансера
Общество 27 февраля 18:21
Состоялась встреча Александра Лапшина с сотрудниками посольства России в Баку
Общество 9 февраля 18:54
К ответственности привлечены лица, виновные в ряде тяжких преступлений – генпрокуратура Азербайджана (ФОТО)
Общество 4 февраля 17:20
В Азербайджане раскрыто 96,6% умышленных убийств - генпрокуратура
Происшествия 6 января 17:39
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к генпрокурору Украины
Общество 16 сентября 2016 11:51
Возбуждено уголовное дело в связи c убийством в Агджабеди
Общество 26 июня 2016 13:18