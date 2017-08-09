Началась регистрация абитуриентов в связи с приемом в колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начался процесс регистрации абитуриентов, принятых в колледжи на базе общего среднего образования (9 лет), говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в среду.

Поступившие в колледжи должны с 9 по 21 августа 2017 года представить требуемые документы в учебное заведение и пройти регистрацию.

Со списком требуемых документов абитуриенты могут ознакомиться в учебном заведении, в которое они поступили.

Непрохождение регистрации в указанный срок будет расценено как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и абитуриент будет исключен из списка поступивших.

(Текст: Кямаля Сеидова)