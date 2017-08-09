Праздник азербайджанской культуры пройдет в Минске 12 августа

9 августа 2017 12:01 (UTC+04:00)

Праздник азербайджанской культуры пройдет в Минске 12 августа, сообщили Белта в пресс-службе Мингорисполкома. На территории Верхнего города будет звучать азербайджанская музыка, гостей столицы и минчан ожидают зажигательная лезгинка и национальные танцы от коллективов "Легенды Кавказа" и Sari gelin. Также на сцене выступят представитель Беларуси на детском конкурсе "Евровидение-2015" Руслан Асланов, белорусская участница международного конкурса Turkvision-2015 Саша Кязимова. В программе заявлены показ модной коллекции от дизайнера Сабины Алашовой, запланированы мастер-классы по танцам, кулинарному мастерству, выставка-продажа даров Азербайджана, фотозона в национальном стиле, площадка для игры в нарды. На празднике можно попробовать блюда азербайджанской кухни, сладости, чай. Мероприятие проводится в Минске во второй раз. Его организаторами выступают Мингорисполком, международное общественное объединение "Конгресс Азербайджанских общин" под патронажем посольства Азербайджана в Беларуси.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Беларусь и Словакия будут сотрудничать в области науки и технологий
Беларусь 11:28
Беларусь заинтересована в расширении дружественных отношений с Сингапуром – президент
Беларусь 10:21
Лукашенко одобрил пакет документов по развитию предпринимательства
Беларусь 8 августа 15:47
Беларусь и Судан намерены развивать сотрудничество в сфере образования
Беларусь 7 августа 16:59
Назначен постоянный представитель Беларуси при ООН
Беларусь 7 августа 16:19
Беларусь рассчитывает вернуться в элиту спортивной гимнастики
Беларусь 7 августа 14:32
Беларусь находится среди лидеров на АрМИ-2017
Беларусь 5 августа 13:39
Сербия намерена реализовывать договоренности с Беларусью на высшем уровне – посол
Беларусь 4 августа 15:48
Беларусь системно работает над укреплением национальных СМИ – министр информации
Беларусь 4 августа 15:26
Международный медицинский форум пройдет в Минске 7-8 сентября
Беларусь 3 августа 16:30
Динамику прироста населения в Беларуси необходимо увеличить - президент
Беларусь 3 августа 12:39
Более 20 документов подписано на первом бизнес-форуме "Беларусь-Таджикистан-Афганистан"
Беларусь 1 августа 12:23
Новый центр управления воздушным движением заработает в 2018 году в Беларуси
Беларусь 1 августа 11:50
Беларусь и Китай намерены совместно строить объекты энергетики в третьих странах
Беларусь 31 июля 17:33
Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 31 июля 16:39
Беларусь и Афганистан планируют создать комитет по экономическому сотрудничеству
Беларусь 31 июля 15:08
Fitch изменил прогноз по Беларуси со стабильного на позитивный
Беларусь 31 июля 11:14
Беларусь прорабатывает создание трех сборочных производств в Турции
Беларусь 28 июля 17:51