Праздник азербайджанской культуры пройдет в Минске 12 августа, сообщили Белта в пресс-службе Мингорисполкома. На территории Верхнего города будет звучать азербайджанская музыка, гостей столицы и минчан ожидают зажигательная лезгинка и национальные танцы от коллективов "Легенды Кавказа" и Sari gelin. Также на сцене выступят представитель Беларуси на детском конкурсе "Евровидение-2015" Руслан Асланов, белорусская участница международного конкурса Turkvision-2015 Саша Кязимова. В программе заявлены показ модной коллекции от дизайнера Сабины Алашовой, запланированы мастер-классы по танцам, кулинарному мастерству, выставка-продажа даров Азербайджана, фотозона в национальном стиле, площадка для игры в нарды. На празднике можно попробовать блюда азербайджанской кухни, сладости, чай. Мероприятие проводится в Минске во второй раз. Его организаторами выступают Мингорисполком, международное общественное объединение "Конгресс Азербайджанских общин" под патронажем посольства Азербайджана в Беларуси.