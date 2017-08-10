В Баку завершен последний эпизод конкурса «Кубок моря-2017» (ФОТО/ВИДЕО)

10 августа 2017 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» завершили отработку всех эпизодов международного этапа конкурса.

В рамках проводимых соревнований военные моряки состязались в постановке корабля на якорь и бочку.

Решением международной бригады арбитров первое место было присуждено военным морякам Азербайджана за лучшее время выполнения эпизода - 14 минут и 26 секунд.
Остальные места были распределены следующим образом: второе место присуждено команде Ирана, третье - Казахстан и на четвертом месте - военные моряки России.

Azernews Newspaper
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