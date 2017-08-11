Рамиль Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 метров

11 августа 2017 07:52 (UTC+04:00)

Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, передает ТАСС.

Гулиев показал результат 20,09 секунды. Второе место занял южноафриканец Вайде Ван Никерк (20,11), который ранее на чемпионате мира в Лондоне стал чемпионом в беге на 400 метров. Бронзу завоевал тринидадец Джерим Ричардс (20,11).

27-летний Гулиев впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике.

До 2011 года Гулиев выступал за Азербайджан, уроженцем которого он является, но с апреля 2011 года бегун представляет Турцию.

Azernews Newspaper
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