Рамиль Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 метров

Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, передает ТАСС.

Гулиев показал результат 20,09 секунды. Второе место занял южноафриканец Вайде Ван Никерк (20,11), который ранее на чемпионате мира в Лондоне стал чемпионом в беге на 400 метров. Бронзу завоевал тринидадец Джерим Ричардс (20,11).

27-летний Гулиев впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике.

До 2011 года Гулиев выступал за Азербайджан, уроженцем которого он является, но с апреля 2011 года бегун представляет Турцию.