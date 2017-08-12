Обнародованы результаты распределения в высшие учебные заведения

12 августа 2017 02:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в субботу обнародовал результаты распределения в высшие учебные заведения, говорится в сообщении Центра.

Абитуриенты могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ или отправив с мобильного телефона "номер работы" на телефонный номер 7727.

Список абитуриентов, принятых в ВУЗы, будет опубликован 12 августа (во второй половине дня) в седьмом номере журнала "Абитуриент".

В конкурсе приняли участие 42804 абитуриентов. Из них 36381 человек были приняты в высшие учебные заведения.

Azernews Newspaper
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