В воскресенье в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

12 августа 2017 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, слабый северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшероне ночью 22-25, днем 32-37, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов.

В районах Азербайджана без осадков, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 19-24, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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