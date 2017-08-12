За полгода в Баку оштрафовано 8 тыс. нетрезвых водителей (ФОТО)

12 августа 2017 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку провели рейд в целях усиления борьбы с нарушителями правил дорожного движения, во время которого за грубое нарушение правил было оштрафовано более 60 водителей, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в субботу.

В Баку продолжаются профилактические меры по обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращению ДТП, обеспечению общественного порядка в ночное время суток.

Поэтому для усиления борьбы с водителями, допускающими правонарушения, создана специальная оперативная группа и проводятся систематические рейды.

Последний такой рейд в столице был направлен против водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, устанавливающих на автотранспортных средствах дополнительные звукоусиливающие устройства, не подчиняющихся законному приказу дорожной полиции остановиться, допускающих другие серьезные правонарушения.

Во время рейда встречались и нетрезвые водители. Во время проверки водителя автомобиля Land Rover, остановленного в Низаминском районе столицы, было установлено, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Еще один нетрезвый водитель был остановлен в Бинагадинском районе. Водитель автомобиля Mersedes GL Логман Гаджиев сначала сказал, что трезв, однако после прохождения проверки было доказано, что она находится в нетрезвом состоянии.

Отметим, что когда дорожная полиция выявляет, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, то в большинстве случаев нетрезвые водители отличаются агрессивным поведением.

В поселке Бадамдар Сабаильского района одному из таких водителей был приказано остановиться, однако водитель автомобиля Mersedes, не подчинившись, доехал до места проживания. После остановки автомобиля водитель оказал физическое сопротивление сотрудникам дорожной полиции. Сотрудниками полиции была установлена личность нарушителя, им оказался житель Сабаильского района Хамис Сейранов. После проведения с ним профилактической беседы он признался, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные в ходе рейда транспортные средства доставлены на временные охраняемые стоянки ГУПБ.

По словам начальника отдела по связям с общественностью полковника полиции Вагифа Асадова, за первое полугодие 2017 года в отношении 8000 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, были приняты меры в соответствии с требованием законодательства.

Рейды против водителей, допускающих грубые нарушения, будут продолжены.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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