Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

14 августа 2017 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

Утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь, северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 21-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

Завтра вечером и ночью в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, местами проливные, западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 14-19, днем - 25-30 градусов тепла.

С сегодняшнего вечера, начиная с северных и западных районов, и до 18 августа в ряде районов временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах проливные, возможен град. Западный ветер местами усилится. В реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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