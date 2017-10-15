Завтра в Баку облачно, возможен дождь

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в основном без осадков, однако во второй половине дня временами ожидается дождь. Вечером в некоторых местах прогремит гром, вероятны интенсивные осадки. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, сообщили в воскресенье Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 13-16, днем 17-21, в Баку ночью 14-16, днем 18-20 градус тепла.

Атмосферное давление повысится от 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра грозы, кратковременные дожди. В отдельных местах ожидаются ливни, град, в горных районах возможен снег. В утренние часы туман. Западный ветер местами усилится. Ночью 9-14, днем 18-23, в горах ночью 2-7, днем 7-11 градусов тепла.