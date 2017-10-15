В Баку прошел велопробег, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), поддержке Федерации велоспорта Азербайджана (AzVİF) и Центра Гейдара Алиева в Баку прошел велопробег, посвященный Дню независимости Азербайджана, под лозунгом "Наша независимость вечна".

В велопробеге приняли участие начальник Службы государственной безопасности Азербайжана Мадат Гулиев, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, члены клуба велосипедистов СГБ и AzVİF, а также любители.

Велопробег взял старт с площади Азнефти и продолжился по проспекту Нефтчиляр, улице Юсифа Сафарова и завершился у Центра Гейдара Алиева.

В парке Центра были организованы различные развлекательные программы, а также выставка созданных в Азербайджане велосипедов İSMA BİKES – первого национального бренда.