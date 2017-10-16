Болельщики матча «Карабах» - «Атлетико» смогут приехать на стадион на личном автотранспорте

16 октября 2017 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с игрой «Карабах» - «Атлетико», которая пройдет 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в Баку будет усилен контроль над работой общественного транспорта, сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В агентстве отметили, что в этот день контроль над работой пассажирских автобусов будет усилен.

Также сообщили, что во время этого матча для болельщиков не будут выделяться экспресс-автобусы и болельщики смогут парковать свои автомобили на парковке Бакинского олимпийского стадиона.

Напомним, что во время матча «Карабах» - «Рома», проведенного 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, БТА выделило экспресс-автобусы для болельщиков, имеющих билеты на игру.

Матч начнется в 20:00

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
«Карабах» провел первую домашнюю игру в Лиге чемпионов (ВИДЕО)
Общество 27 сентября 21:55
"Рома" в Баку готовится к завтрашнему матчу с "Карабахом" (ФОТО)
Общество 26 сентября 20:20
На матч «Карабах» - «Рома» в Баку болельщиков доставят экспрессы
Общество 25 сентября 17:32
Надеюсь, что "Карабах" обыграет "Челси" в Баку со счетом 6:0 – британский госминистр
Общество 14 сентября 16:23
ФК "Карабах" провел свой первый матч в Лиге чемпионов УЕФА
Общество 12 сентября 22:45
В добрый час, Карабах! (ФОТО)
Социум 12 сентября 20:33
Independent посвятила статью оккупации и жестоким бомбардировкам Арменией Агдама – родного города ФК «Карабах»
Нагорно-карабахский конфликт 12 сентября 11:05
Спортивные победы Азербайджана как одна из составляющих здоровой нации
Общество 5 сентября 17:04
Глава МИД Турции поздравил ФК "Карабах"
Политика 25 августа 14:59
"Карабах" обыграл "Копенгаген" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО, ФОТО)
Общество 15 августа 21:54
В Баку установлены сенсорные светофоры
Общество 14 августа 14:30
Памятник шаху Исмаилу Хатаи в Баку будет перенесен
Общество 21 июля 15:13
На центральном проспекте Баку возникла пробка (ФОТО)
Общество 15 июля 12:01
В Баку временно изменена схема движения одного из автобусных маршрутов (ВИДЕО)
Общество 11 июля 15:02
На пешеходные «зебры» в Баку наносится предупреждающая информация (ФOTO)
Общество 3 июля 15:16
На новых дорогах на территории бывшей «Советской» в Баку будет 18 пешеходных переходов (ФОТО)
Общество 30 июня 17:26
В Баку отменены изменения в маршрутах движения ряда автобусов
Общество 27 июня 12:40
В Баку будет изменено движение еще трех автобусов
Общество 21 июня 15:40