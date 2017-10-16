С начала года в Азербайджан на постоянное проживание прибыли более 2000 человек

16 октября 2017 23:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджан на постоянное проживание прибыли 2080 человек.

Соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы также было зарегистрировано 1202 человека, уехавших из Азербайджана.

Таким образом положительное миграционное сальдо за восемь месяцев текущего года составило 878 человек.

Отметим, что январе-июле текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы было зарегистрировано 1782 человека, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 1002 человека, уехавших из Азербайджана, положительное миграционное сальдо составило 780 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)

Azernews Newspaper
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