С начала года в Азербайджан на постоянное проживание прибыли более 2000 человек

БАКУ/Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджан на постоянное проживание прибыли 2080 человек.

Соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы также было зарегистрировано 1202 человека, уехавших из Азербайджана.

Таким образом положительное миграционное сальдо за восемь месяцев текущего года составило 878 человек.

Отметим, что январе-июле текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы было зарегистрировано 1782 человека, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 1002 человека, уехавших из Азербайджана, положительное миграционное сальдо составило 780 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)