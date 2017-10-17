Завтра в Баку без осадков, до 20 градусов тепла

17 октября 2017 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, днем северо-западный ветер сменится южным ветром, сообщили во вторник Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 9-12, днем 16-20, в Баку ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-99, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, слабый восточный ветер. Ночью 7-12, днем 17-22, в горах ночью 0-4, днем 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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