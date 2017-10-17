Делегация японского города Комацу посетила БГУ (ФОТО)

17 октября 2017 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов принял находящегося с визитом в Азербайджане делегацию города Комацу Японии, возглавляемый его мэром Шинжи Вада.

Во встрече приняли участие председатель Городского совета Комацу Тошиказу Умеда, председатель подготовительного комитета Государственного университета Комацу, советник Университета Каназава Хироши Ямамото, профессор специального назначения Организации глобальных вопросов Университета Каназава Аида Мамедова, генеральный директор Международного управления агитации города Катсуши Фуджи и сотрудник Международного отдела агитации города Нацуми Ямада, а также декан БГУ по работе с иностранными студентами Гюльхейран Рагимова.

Azernews Newspaper
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