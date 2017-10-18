В Азербайджане имеются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций - Джон Хаммонд (ФОТО)

18 октября 2017 02:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку, во вторник в Университете АДА состоялась встреча с участниками азербайджано-австралийского бизнес-форума.

На встрече были проведены обсуждения на тему "Вызовы и возможности в международной торговле и бизнесе в современный период".

Президент Общества дружбы Азербайджан-Австралия Джон Хаммонд сказал, что Австралия заинтересована во вложении инвестиций в Азербайджан. Отметил, что в Азербайджане имеются благоприятные возможности для бизнеса. Подчеркнув, что Азербайджан является стабильной страной, он отметил, что планируется расширение сотрудничества между странами. "В Азербайджане имеются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций. В Азербайджане устойчивое экономическое развитие. Здесь достаточно профессиональных кадров. В Баку были проведены встречи по сотрудничеству с соответствующими структурами. Австралия намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сферах нефтяной промышленности, финансов и сельского хозяйства", - сказал Хаммонд.

Гость также отметил, что в Азербайджане высокий уровень жизни.

Azernews Newspaper
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