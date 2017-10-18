В Нахчыване прошел военный парад (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике 18 октября - в День Государственной независимости Азербайджана - в связи с 25-летием создания первой национальной воинской части прошел военный парад.

В мероприятии приняли участие председатель Али Меджиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает министерство обороны.

В военном параде приняли участие около двух тысяч личного состава Отдельной общевойсковой армии Вооруженных сил Азербайджана в Нахчыванской АР, воинских частей и соединений, более 160 единиц военной техники и огневых систем, в том числе более 10 боевых вертолетов и самолетов. Тысячи жителей автономной республики наблюдали за военным парадом.

Проведение в Нахчыване в День независимости военного парада в связи с 25-летием создания первой национальной воинской части еще раз продемонстрировало силу и мощь соединений и частей Вооруженных сил Азербайджана в автономной республике.

(Текст: Талех Агавердиев)