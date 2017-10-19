Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В течение дня в некоторых местах полуострова возможен моросящий дождь, ветер южный - 4-8 м/сек, временами - 11 м/сек.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 10-13, днем - 18-21, в Баку ночью - 11-13, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 75-85, днем - 55-65 процентов.

В ряде восточных районов Азербайджана в первой половине дня прогнозируется дождь. Утром местами туман. Умеренный восточный ветер. Ночью - 8-13, днем - 18-23, в горах ночью - 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)