Азербайджанские акробаты заняли третье место на чемпионате Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские акробаты Агасиф Рагимов и Нурджан Джаббарлы в четверг стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата Европы, проходящего в Жешуве (Польша).

Смешанная пара стала третьей в балансовом упражнении и в утренней сессии европервенства. Будущие медалисты опередили своих товарищей по команде Абдуллу Аль-Машайхи и Рухидила Гурбанлы на один балл, но по правилам турнира в финал восьми прошел лишь один дуэт от страны.

Всего за награды боролись 40 акробатов. Чемпионами же стали бельгийские гимнасты, "серебро" у россиян.

Завтра на Евро-2017 оба дуэта представят темповые комбинации.

(Автор: Шахин Гасымзаде)