Ученый UNEC проведет исследование в Гарвардском университете

20 октября 2017 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Директор Школы бизнеса UNEC, доцент Назим Гаджиев приглашен в Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета для проведения в течение 10 месяцев исследования, говорится в сообщении университета, распространенном в пятницу.

Н.Гаджиев проведет работу по исследованию "Карбогидрогенных запасов (нефти и газа) и их перспектив на глобальном рынке" (Hydrocarbon resources (oil and gas) in global market and their perspectives).

На официальной странице интернета Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета размещена информация об ученом UNEC Н.Гаджиеве.

Н.Гаджиев является автором проекта "Кодекс конкуренции" Азербайджана. Его исследования поддерживают DAAD, USAID, UNDP, EWMI и Научный фонд Азербайджана. Ученый UNEC читает лекции по теме "Экономика нефтегазовых ресурсов" в Греции.

Azernews Newspaper
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