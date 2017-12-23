В Баку состоялась презентация проекта "Краски музыки" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке главы Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой накануне состоялась презентация уникального проекта «Краски музыки» - совместной идеи пианистки Саиды Тагизаде и заслуженного артиста Рашада Мехтиева.

В рамках проекта были представлены картины художника Рашада Мехтиева, посвященные некоторым композициям известного композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде.

Выступая не презентации, директор Бакинского медиа-центра Орман Алиев назвал этот проект сочетанием живописи и музыки.

Композитор Фирангиз Ализаде, художник Рашад Мехтиев и пианистка Саида Тагизаде поблагодарили гостей за интерес к проекту.

Затем работы Рашада Мехтиева были представлены в атриуме Бакинского медиа-центра. Музыкальную композицию к каждому произведению исполняли пианистка Саида Тагизаде, флейтистка Амина Зульфугарова и Сейла Сеидова (скрипка), Солтан Мамедов (скрипка), заслуженные артисты Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Мильтикс (виолончель) Азербайджанского государственного квартета. Освещение картин и всего атриума Бакинского медиа-центра с использованием специальных световых эффектов еще больше усилило гармонию мира музыки и живописи.

В Бакинском медиа-центре надеются на продолжение таких проектов, которые оставляют след в сфере искусства, и выражают готовность в будущем оказывать поддержку интересным творческим инициативам.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.