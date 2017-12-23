Завтра в Баку ожидается дождь

23 декабря 2017 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, временами дождь, местами туман, ветер северо-западный, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем 8-11, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В воскресенье в районах Азербайджана ожидается дождь, в горах – снег, местами интенсивный, местами туман, ветер западный.

Температура ночью 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах – ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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