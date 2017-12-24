Завтра в Баку будет в основном без осадков

24 декабря 2017 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове местами будет туман, изморось. Днем переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха ночью 5-7, днем 9-12 градусов тепла, сообщили в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Нахчыванской Автономной Республике местами дожди, в горахх снег, утром и днем в основном без осадков. Местами туман, западный ветер. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, а также Дашкесан-Гядабейском районах ночью ожидаются осадки, снег, днем в основном без осадков. Местами туман, усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков, ночью и утром местами туман, изморось, западный ветер. Температура ночью 1-6, днем 9-13 градусов тепла.

В Белоканском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах ночью временами осадки, в горах снег, днем в основном без осадков. Местами туман, западный ветер. Температура ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджикабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах ночью временами дожди, утром и днем в основном без осадков. Местами туман, временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 3-7, днем 9-13 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ночью местами дожди, днем в основном без осадков. В горах туман, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 7-11 градусов тепла.

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