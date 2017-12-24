Азербайджанская молодежь на мировом уровне заявила о себе во всех сферах - депутат

24 декабря 2017 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская молодежь во всех сферах заявила о себе на мировом уровне и проявляет боевой дух в трудных моментах, сказал Trend председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов.

По словам Мурадова, за то время, что страной руководит Президент Ильхам Алиев, в Азербайджане не было ни одной сферы, где не осуществлялись бы серьезные реформы и не наблюдалось бы развитие.

«Каждый это видит как в экономической, социальной, культурной, спортивной сферах, так и во внешней политике”, - сказал депутат, подчеркнув, что с этим согласны не только внутри страны, но и за ее пределами.

В то же время Мурадов подчеркнул, что лишь некоторые силы, которые не хотят независимости, развития Азербайджана, открыто или тайно ведут против нас хитрую политику: «Эти силы хорошо понимают, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет еще больших успехов, поэтому они с ревностью смотрят на развитие нашей страны. Однако эти силы должны знать, что азербайджанский народ всегда рядом с Президентом Ильхамом Алиевым и никакая сила не может победить волю народа», - сказал Мурадов.

Говоря о молодежной политике депутат отметил, что как и во всех других сферах, именно благодаря личному вниманию главы государства в сфере молодежной политики реализуются важные работы.

«Внимание и забота, проявляемые Президентом Ильхамом Алиевым по отношению к молодежи, наглядно видны. Однозначно скажу, что в истории азербайджанской государственности не было такого поколения молодых людей, которые были бы привязаны к своему государству, нации и народу, также сильно как в период руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым. Это проявляется в различных областях», - сказал депутат.

Собеседник агентства, напомнив о событиях апреля 2016 года, отметил, что тогда на фронт захотели пойти не только живущая в Азербайджане молодежь, но даже обучающиеся в стране школьники и студенты, получающие образование за рубежом.

«Это показатель того, что азербайджанская молодежь сформировалась на высоком уровне и результат внимания и заботы Президента Ильхама Алиева к молодежи. Сегодня именно под руководством Президента Ильхама Алиева молодежная политика в нашей стране реализуется таким образом, что азербайджанская молодежь проявляет на мировом уровне во всех сферах и трудные моменты проявляет свой боевой дух. Уверен, что в благодаря политике Президента Ильхама Алиева, молодежь и впредь будет расти, привязанной к своему народу, нации и государственности. Именно под руководством Ильхама Алиева молодежь станет еще сильнее и в ближайшее время мы увидим еще более развитый Азербайджан. Естественно, во всей этой работе велика роль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Мехрибан Алиева всегда рядом с нашим Президентом для достижения поставленных целей. Весь Азербайджан и азербайджанская молодежь высоко это ценят. Я взываю к молодежи: да, вы на правильном пути и ваш лидер господин Ильхам Алиев постоянно указывает вам правильный путь. Этот путь - путь великого лидера Гейдара Алиева. Этот путь - путь процветающего Азербайджана», - сказал Мурадов.

Депутат с уверенностью отметил, что молодежь Азербайджана и впредь будет рядом с Президентом Ильхамом Алиевым: «Так как молодежь уже хорошо понимает, что их будущее, развитие и выход на мировой уровень возможны именно благодаря такому лидеру, как Ильхам Алиев», - подчеркнул депутат.

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