В Азербайджане экзамены по приему на госслужбу будут проводиться ежегодно

БАКУ /Trend/ - Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде выразила пожелание, чтобы количество кандидатов, принимающих участие в экзамене по приему на госслужбу, было в два раза больше числа вакантных мест.

Об этом в понедельник Аббасзаде сказала на церемонии вручения сертификатов лицам, отличившимся на экзаменах по приему на госслужбу.

По ее словам, госорганы предоставили ГЭЦ информацию о 1461 месте.

Аббасзаде отметила, что теперь экзамены по приему на госслужбу будут проводиться каждый год -это предусмотрено законодательством.

"Уже проведены два экзамена по приему на госслужбу. В следующем месяце состоится вручение сертификатов успешно сдавшим экзамены по группе В", - сказала Аббасзаде.

Глава ГЭЦ сообщила, что до введения экзаменов по приему на госслужбу 240 человек были приняты на работу по результатам собеседования.

Она добавила, что о всех вакантных местах госслужбы общество будет проинформировано.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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