В Баку будут созданы информационные центры для туристов

25 декабря 2017 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В шести точках Баку будут созданы информационные центры для туристов, сказал представитель Национальное бюро по пропаганде туризма Кенан Гулузаде.

По его словам, работа уже началась.

«Цель – информировать туристов, приезжающих в страну, о соответствующих местах и оказывать им помощь. Благодаря этим центрам туристы смогут получить конкретную информацию о туристических зонах в Азербайджане. Туристы также расскажут о проблемах, с которыми они сталкиваются в Азербайджане», - сказал Гулузаде.

По его словам, о проблемах туристов будет сообщено в соответствующие орган, и бюро будет содействовать решению этих проблем.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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