Завтра в Баку будет ветрено

26 декабря 2017 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами ожидаются слабый туман, морось. Южный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем - 9-14, в Баку ночью 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в среду преимущественно без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 2-7, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.

С 27 по 29 декабря слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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