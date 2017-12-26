Незабываемый день для детей с ограниченными возможностями здоровья от студентов UNEC

26 декабря 2017 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник студенты UNEC по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года встретились с детьми с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении экономического вуза.

Профессорско-преподавательский состав и студенты факультета Бизнеса и менеджмента UNEC побывали в доме-интернате №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Мардакан.

Проректор по работе со студентами UNEC, доцент Саадат Гандилова, поздравив детей с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелала им успехов в учебе. Говоря о Центре для детей-инвалидов, действующем в UNEC, Гандилова подчеркнула, что они в будущем могут продолжить учебу в UNEC.

На встрече также отметили день рождения двух детей, который совпал с этим днем. После ознакомления с ручными работами детей состоялась концертная программа с участием членов Творческого центра UNEC.

В завершении директор дома-интерната Севиндж Меликова поблагодарила коллектив UNEC за незабываемый для детей день.

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Azernews Newspaper
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