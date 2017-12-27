В Баку состоялось общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана, посвященное ее 15-летию (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошло VIII общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), посвященное ее 15-летию.

В первой части заседания были заслушаны финансовые отчеты и обсужден ряд вопросов.

Отчет за 2017 год, а также общий отчет за 15 лет деятельности Федерация рации, который был единогласно принят, представил вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

Затем отличившимся в сфере гимнастики, по решению Исполнительного комитета Федерации, были вручены памятные медали за заслуги и успехи в этом виде спорта.

Бронзовыми медалями Федерации были награждены спортсмены и тренеры, отличившиеся на Играх исламской солидарности Баку-2017, в том числе Мурад Агарзаев, Рза Алиев, Нина Правдина, Зохра Агамирова, Ясена Стойнева, Бенсе Талас, Тимур Байрамов, Марина Некрасова, Юлия Иншина, Екатерина Тишкова и Геннадий Хорпяков, а также Светлана Макштарева и Вероника Земляная. Золотой медалью Федерации была награждена Валида Мамедова, долгое время проработавшая в должности главного бухгалтера.

Бронзовые памятные медали вручали члены исполкома Мариана Василева, Рафик Бехбудов и Рауф Алиев. Золотую медаль вручил вице-президент AGF Алтай Гасанов.

После церемонии вручения медалей был презентован комплект формы для сборных Азербайджана по разным гимнастическим дисциплинам, разработанный дизайнером Мянзяр Гаджиевой.

На собрании также выступили член исполкома Федерации Рауф Алиев, глава дисциплинарного комитета AGF Эльшад Нариманов и другие.

Рауф Алиев в своем выступлении отметил, что если разделить проведенную за 15 лет работу по трем направлениям, то первым будет сама проведенная работа, вторым - достижения, третьим направлением - перспективный план.

"В отчете за 15 лет мы услышали, какая работа была проведена по подготовке спортсменов, тренеров, судей. Развитие идет не только в Баку, но и в 16 регионах страны - это большое достижение. Что касается других достижений, то была создана материально-техническая база. Теперь в Азербайджан приезжают гимнасты из других стран мира не только на соревнования, но и на тренировочные сборы, чтобы повысить здесь свое мастерство. Еще одним достижением является завоевание медалей нашими спортсменами на различных соревнованиях, и мы благодарим их за это. Этот процесс продолжается. А самое большое достижение - это то, что президент Федерации гимнастики Азербайджана, Первый вице-президент Азербайджана, уважаемая Мехрибан Алиева так построила деятельность, и проведенные на международной арене работы это показали, что сегодня в Европе на выборах президента UEG победу одержал Фарид Гаибов, несмотря на то, что соперником Гаибова был известный в Европе представитель Словении. Это говорит о большом авторитете Федерации гимнастики Азербайджана на международной арене", - сказал Рауф Алиев.

Он подчеркнул, что, объединяя все достижения за 15 лет, самая большая благодарность от имени гимнастической семьи относится Мехрибан Алиевой.

"Как говорит Президент Ильхам Алиев, Азербайджан - спортивная страна. Это действительно так. В 2000 году в Австралии, в 2004 году в Греции, в 2008 году в Пекине, когда мы ездили на Олимпийские игры, задавались вопросом, будут ли когда-то в Азербайджане построены такие стадионы, такие олимпийские деревни, организованы такие церемонии открытия и закрытия. Прошло совсем немного лет и в Азербайджане были проведены первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, соревнования Формулы-1, чемпионаты Европы и мира. Азербайджан добился всего этого и сегодня это реальность. И чтобы продолжать эту реальность, в следующем году у нас год выборов, мы все должны поставить точку и проголосовать за нашего Президента Ильхама Алиева. Если мы хотим прогресса и развития Азербайджана, мы должны пойти этим путем, другой дороги нет. Это светлый путь. Кого сегодня больше всех радует развитие гимнастики в 16 регионах страны? Молодежь и их родителей. Важнее этого ничего быть не может", - сказал Рауф Алиев.

Затем выступил глава дисциплинарного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Эльшад Нариманов. В своем выступлении Нариманов отметил, что будучи ветеранами спорта, они всегда старались, чтобы соревнования проводились на высоком уровне.

"К сожалению, раньше первенства не проводились на таком уровне как сейчас. Я хочу выразить свою благодарность руководству Федерации, главному тренеру сборной Азербайджана по художественной гимнастике за проделанную работу. Сейчас наши первенства Баку и Азербайджана не отстают по уровню организации от чемпионатов Европы. Раньше у нас было очень мало судей международной категории в различных дисциплинах гимнастики, однако сейчас их много и все они молодые. За короткое время Азербайджан стал на высочайшем уровне проводить международные соревнования и особая роль в этом принадлежит Мехрибан Алиевой. Мы очень рады, что президент нашей федерации, является Первым вице-президентом Азербайджана", - сказал Нариманов.

(Автор: Максим Цурков)